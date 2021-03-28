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رئيس إندونيسيا يندد بالهجوم على كنيسة ويصفه بـ"الإرهابي"

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رئيس إندونيسيا يندد بالهجوم على كنيسة ويصفه بـ
Reuters
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دان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشدة تفجيرا انتحاريا وقع خارج كنيسة في مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويسي اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة 14 شخصا.

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وقال ويدودو فى كلمة مصورة: "أدين بشدة هذا العمل الإرهابي، وأمرت قائد الشرطة بإجراء تحقيق شامل في شبكات الجناة وتقويض تلك الشبكات حتى جذورها".

وحث الرئيس المواطنين على التحلي بالهدوء، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ضمان تأدية الجميع لعباداتهم "دون خوف".

المصدر: "رويترز"

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