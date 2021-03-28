سفارة روسيا بإندونيسيا تدعو لتجنب الأماكن المزدحمة بعد تفجير الكنيسة

دعت السفارة الروسية في إندونيسيا، المواطنين الروس، لتجنب زيارة الأماكن المزدحمة، وذلك بعد تفجير انتحاري وقع قرب كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويزي.

وجاء في بيان السفارة، الذي نشر اليوم: "نرجو من المواطنين الروس، بعد الهجوم الإرهابي على الكنيسة في ماكاسار، توخي الحذر في جزيرة سولاويزي (وفي أي مكان آخر أيضا) وبالتزام الهدوء وعدم زيارة الأماكن المزدحمة واتباع التعليمات من جانب الشرطة".

في وقت سابق، قالت الشرطة الإندونيسية، إن تفجيرا انتحاريا وقع صباح اليوم خارج كاتدرائية مكتظة للروم الكاثوليك في جزيرة سولاويزي خلال قداس أحد الشعانين، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل. وذكرت الشرطة الوطنية أنها تشتبه بتورط شخصين في تنفيذ الهجوم بعدما ذكرت الشرطة المحلية أن الانتحاري تصرف بمفرده.

المصدر: وكالات