شقيق مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق وزوجته يقاضيان "CNN"

يقاضي جون جاك فلين، شقيق مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، وزوجته ليزلي، شبكة "CNN"، مقابل 75 مليون دولار، في دعوى تشهير رفعت في محكمة فيدرالية.

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وجاء في الدعوى أن "المدعين ليسوا من أتباع أو مؤيدي أي جماعة متطرفة أو إرهابية، بما في ذلك QAnon، وأن CNN نسبت زورا إلى جمعيات خصتها بالمدعين ليست موجودة، إجراءات لم يتخذها المدعون قط، بما في ذلك قسم الولاء لجماعة QAnon ، وآراء لم يتخذها المدعون مطلقا".

وقالت الدعوى: "عرضت النبذات الكاذبة لشبكة CNN المدعين إلى الازدراء العام والسخرية من المدعين، وقللت من احترامهم في المجتمع، مما تسبب في إهانة وإحراج وإهانة وإلحاق ضرر كبير بسمعتهم".

رفعت عائلة فلين القضية مع طلب محاكمة أمام هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، بدعوى أن تقرير "CNN" الصادر في 4 فبراير الماضي، "اتهمهم زورا بأنهم من أتباع QAnon وأنصارها".

وعلى وجه التحديد، تنص الدعوى القضائية على أنه في تقريرها، استخدمت "CNN" نسخة محررة من مقطع فيديو، تم نشره لأول مرة في "تويتر" بواسطة "Michael Flynn" في 4 يوليو الماضي، "مما جعله يظهر بشكل احتيالي ويلمح إلى أن جاك وليزلي قد تعهدوا بقسم الولاء لـQAnon".

تنص الدعوى أيضا على أنه بعد "اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، بدأت مجموعة من وسائل الإعلام اليسارية في نشر روايات كاذبة حول QAnon، بما في ذلك أن شقيق جاك فلين، اللفتنانت جنرال المتقاعد، مايكل تي فلين، كان مؤسس QAnon".

وقال متحدث باسم "CNN" لصحيفة "The Hill" عندما سئل عن الدعوى: "كسياسة لا نعلق على التقاضي".

وكان مايكل فلين قد أقر بالذنب في ديسمبر 2017، حول إدلائه بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق باتصالاته مع كبار الدبلوماسيين الروس.

المصدر: "The Hill"