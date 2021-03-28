ساكاشفيلي يدعو سلطات جورجيا للسماح بدخوله البلاد لمدة يوم

عرض رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، الملاحق في وطنه في عدد من القضايا الجنائية، على سلطات بلاده السماح له بالعودة لمدة 24 ساعة، "لتحديد رد فعل السكان".

وقال ساكاشفيلي، في مقابلة تلفزيونية: "لنقوم بتجربة استقصائية. اسمحوا لي بالدخول إلى البلاد، لمدة 24 ساعة واسمحوا لي بالنزول إلى الشارع، أقسم لكم سأتجول بدون حراسة. يجب منح الناس الفرصة للتعبير عن آرائهم بحرية".

وأكد ساكاشفيلي، أنه بمجرد أن تطأ قدمه الأراضي الجورجية، سيتضح أن مستوى دعم السلطات الحالية - 5 ٪، والدعم الجماهيري للرئيس الأسبق، 70-75 ٪.

ووفقا له، زار مسؤولون جورجيون أوكرانيا أكثر من مرة، وطلبوا من السلطات المحلية عدم تسليمه إلى تبليسي.

المصدر: نوفوستي