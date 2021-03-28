كوريا الشمالية.. مؤتمر لأمناء "الخلايا الحزبية" في أبريل

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بأنه من المقرر عقد مؤتمر لأمناء "الخلايا الحزبية"، وهي الوحدات القاعدية لحزب العمال الحاكم، في مطلع شهر أبريل المقبل.

إقرأ المزيد

وقررت أمانة اللجنة المركزية للحزب الحاكم عقد المؤتمر السادس لأمناء الخلية لمناقشة وتوجيه الشؤون في تحديد أولويات موقف ودور خلايا الحزب، وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA).

كما لفتت الوكالة إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا "تعزيز حزب العمال تنظيميا وأيديولوجيا، وفقا لما تتطلبه مرحلة جديدة من تطور الثورة".

وتشير خلايا الحزب إلى وحدات الحزب الأساسية المكونة من خمسة إلى 30 شخصا، حيث تحاول كوريا الشمالية تحقيق أهداف اقتصادية جديدة كشف عنها زعيمها، كيم جونغ أون، خلال المؤتمر الحزبي الثامن الذي عقد في يناير الماضي هذا العام، في مواجهة العقوبات العالمية والحملة طويلة الأمد ضد جائحة كورونا،

كما يأتي المؤتمر المزمع عقده أيضا وسط تصاعد التوترات، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الخميس الماضي، في أول اختبار من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

المصدر: "يونهاب"