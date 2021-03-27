أردوغان يهنئ المسلمين بليلة النصف من شعبان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه والعالم الإسلامي بمناسبة ليلة النصف من شعبان التي تصادف هذه الليلة.

وقال أردوغان في تغريدة على موقع "تويتر" "أتمنى أن تكون ليلة البراءة، التي تبشر بشهر رمضان الشريف، وسيلة خير لشعبنا وأمتنا الإسلامية والإنسانية جمعاء".

Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği, Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/dyCuyJQ8Kj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 27, 2021

وأرفق أردوغان تغريدته بصورة لمسجد آيا صوفيا الكبير، وكتب عليها الآية الرابعة من سورة الدخان، "فيها يفرق كل أمر حكيم".

ويحيي المسلمون في أصقاع الأرض ليلة النصف من شعبان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء عقب صلاة المغرب وحتى حلول صلاة فجر اليوم التالي.

المصدر: "الأناضول"