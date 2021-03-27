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أردوغان يهنئ المسلمين بليلة النصف من شعبان

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أردوغان يهنئ المسلمين بليلة النصف من شعبان
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه والعالم الإسلامي بمناسبة ليلة النصف من شعبان التي تصادف هذه الليلة.

وقال أردوغان في تغريدة على موقع "تويتر" "أتمنى أن تكون ليلة البراءة، التي تبشر بشهر رمضان الشريف، وسيلة خير لشعبنا وأمتنا الإسلامية والإنسانية جمعاء".

وأرفق أردوغان تغريدته بصورة لمسجد آيا صوفيا الكبير، وكتب عليها الآية الرابعة من سورة الدخان، "فيها يفرق كل أمر حكيم".

ويحيي المسلمون في أصقاع الأرض ليلة النصف من شعبان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء عقب صلاة المغرب وحتى حلول صلاة فجر اليوم التالي.

المصدر: "الأناضول"

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