لأول مرة هذا العام.. تركيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ بداية العام 2021 مع رصد ارتفاع ملموس لعدد الوفيات اليومية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم السبت، تسجيل 30021 إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة فيما يعد أعلى عدد يومي للإصابات هذا العام.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات ثلاثة ملايين و179115 وبلغ أحدث عدد يومي للوفيات 151 ليصل العدد التراكمي إلى 30923.

وكانت تركيا قد خففت إجراءات الحد من الجائحة هذا الشهر.

المصدر: وكالات