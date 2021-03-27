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أوكرانيا تجري مناورات بطائرات "بيرقدار" التركية المسيّرة

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أوكرانيا تجري مناورات بطائرات
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إحدى طائرات "بيرقدار" المسيرة الأوكرانية من الصنع التركي
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أجرت القوات المسلحة الأوكرانية مناورات في أجواء البحر الأسود فوق سواحلها، تدربت فيها على استخدام طائرات "بيرقدار بي تي 2" المسيرة تركية الصنع. 

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وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان نشرته وكالة "آرميا إنفورم" الإخبارية التابعة لها، أن الدرونات نفذت مهام تدريبية مختلفة خاصة بالمناورة".

وأفاد موقع Defense Express الأوكراني المعني بنشر معلومات عسكرية أواخر يناير الماضي، بأن القوات البحرية الوطنية تنظر في إمكانية استخدام طائرات "بيرقدار" للبحث عن أهداف سطحية وتعيينها من أجل استهدافها من قبل منظومة "نبتون" الخاصة الدفاع الساحلي.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت في 14 ديسمبر 2010 عن توقيع اتفاق مع تركيا لتصنيع فرقيطات وطائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي عام 2019 اشترت كييف من أنقرة عددا من طائرات "بيرقدار تي لي 2" بقيمة 69 مليون دولار وفقا لمعلومات غير رسمية، وتخطط لتزويد هذه الطائرات بقنابل MAM-L عالية الدقة التي تصنعها شركة Roketsan التركية.

المصدر: "تاس"

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