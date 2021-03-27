رد روسي على شروط أوكرانيا لرفع الحصار المائي عن القرم

رد سياسي روسي، على الشروط التي حددها رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كرافتشوك، لكي ترفع بلاده الحصار المائي المفروض على شبه جزيرة القرم.

يوم أمس قال كرافتشوك، إن بلاده ستستأنف إمداد القرم بالمياه، فقط في حالة وقوع كارثة إنسانية. وأضاف كرافتشوك أن توريد المياه لشبه جزيرة القرم من جانب كييف، يجب أن تسبقه مفاوضات.

في مجال تعليقه على هذه الكلمات، قال السناتور سيرغي تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن تصريح كرافتشوك عديم المعنى، وهو يعبر فقط عن رأيه الشخصي.

وأضاف: "يدلي كرافتشوك بالكثير من التصريحات المختلفة فيما يتعلق بروسيا وعلى جدول الأعمال الدولي. لكنه بالتأكيد لا يملك حق تقرير موضوع إمداد القرم بالمياه".

وأكد السناتور، أن روسيا لن تسمح بحدوث كارثة إنسانية في شبه الجزيرة، وفي جميع أنحاء المنطقة، وشدد على أن كلمات كرافتشوك "لا معنى لها".

المصدر: نوفوستي