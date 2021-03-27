سفير إيران لدى بكين: وثيقة التعاون بين إيران والصين ليست ضد دولة ثالثة

قال سفير إيران في بكين محمد كشاور زاده إن خطة التعاون الشامل بين إيران والصين والتي تمتد إلى 25 عاما، ليست ضد دولة ثالثة وتستند فقط إلى المصالح المشتركة.

ولفت السفير الإيراني إلى أن التوقيع على وثيقة خطة التعاون الشامل بين إيران والصين ستحدد قدرات التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والنقل والشحن والطاقة، وسترسم أفقا واضحا لتنفيذ الشراكة استراتيجية الشاملة.

وأوضح السفير الإيراني أن هذه الخطة ليست ضد دولة ثالثة وتقوم فقط على أساس المصالح المشتركة.

وقع وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والصيني وانغ يي اليوم السبت في طهران على معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

كما تشمل الاتفاقية تطوير المطارات والموانئ الإيرانية وإيجاد موانئ جديدة، وتطوير سكك الحديد في إيران وتعزيز البنى التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

يذكر أن الوثيقة تنص على استثمارات صينية في إيران بقيمة 450 مليار دولار.

المصدر: فارس+RT