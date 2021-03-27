روغوزين يرد على اقتراح ماسك بقصف المريخ بقذائف نووية حرارية

قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الدعوات لإعادة تأهيل الكواكب (تغييرها لتهيئة الظروف مماثلة لما هي عليه على الأرض)، ليست سوى غطاء لنقل أسلحة نووية إلى الفضاء.

وأضاف روغوزين، في تعليق نشره في قناته على Telegram: "الذين يدعون إلى تحضير المريخ أو الكواكب الأخرى، يدركون جيدا أن هذه ليست سوى ذريعة لتبرير نشر الأسلحة نووية في الفضاء، والتي تصلح فقط لتحويل أرضنا لخراب وإلى الأبد".

خلال السنوات العديدة الماضية، شدد إيلون ماسك رئيس شركة SpaceX، مرات عديدة، على أن أفضل وأسرع طريقة لتحويل وتأهيل المريخ، هي قصف مناطق معينة من الكوكب بقذائف نووية حرارية.

المصدر: نوفوستي