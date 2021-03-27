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أنباء عن وقوع عشرات الخبراء الأجانب في كمين إرهابي شمالي موزمبيق

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أنباء عن وقوع عشرات الخبراء الأجانب في كمين إرهابي شمالي موزمبيق
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مسلحون قرب الفندق المحاصر في مدينة بالما شمالي موزمبيق
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وقعت قافلة من 17 سيارة تقل عشرات من الخبراء الأجانب في كمين نصبه مسلحون من جماعات إسلامية متطرفة في شمال موزمبيق، حسبما أورد موقع TimesLive الجنوب إفريقي، اليوم السبت.

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وأوضح الموقع أن الخبراء الذين يعملون في مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال والتابع لشركة "توتال" الفرنسية هربوا من فندق في مدينة بالما كانوا محاصرين فيه من قبل مسلحين، على متن 17 سيارة، ونجحت 7 سيارات فقط في الخروج من الكمين. ونقل الموقع عن مصدر أمني محلي قوله إن هناك "العديد من القتلى والمفقودين".

وقال شهود إن ثمة جثثا متناثرة في شوارع بالما وعلى شاطئها، فيما جاء في تقارير أمنية أن عددا من الجثث رؤوسها مقطوعة.

من جهته كشف موقع Pinnacle News الموزمبيقي الناطق باللغة البرتغالية أن عشرات المدنيين تم قطع رؤوسهم وأن ما لا يقل عن 21 من أفراد القوات الحكومية قتلوا على يد عناصر الجماعات المتصلة بنتظيم "داعش" الإرهابي الذين هاجموا مدينة بالما قبل أيام من ثلاثة محاور.

المصدر: TimesLive

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