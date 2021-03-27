وزارة الأمن الأمريكية: سنصدر قانونا للحفاظ على برنامج "الحالمون" الخاص بالمهاجرين

أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأنها ستصدر قانونا مقترحا للحفاظ على برنامج المهاجرين وتحصينهم، المعروف ببرنامج "الحالمون".

إقرأ المزيد

وسيشمل هذا البرنامج المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد دخولهم وهم أطفال.

وكان البنتاغون قد وافق على طلب وزارة الصحة الأمريكية بإيواء أطفال المهاجرين غير الشرعيين في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس مؤقتا.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الأمريكية إلى أن مئات الأطفال مضطرون للبقاء في مراكز استقبال المهاجرين على الحدود لفترة أطول مما هو مسموح حسب القانون الأمريكي، الذي ينص على ضرورة نقل القاصرين إلى مآو خاصة في حال زادت فترة احتجازهم في مراكز الاستقبال على 72 ساعة.

وقالت السلطات الأمريكية إنها تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين، وهي عاجزة عن الالتزام بالقواعد المذكورة لهذا السبب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد ذكرت أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تخطط لفتح مراكز جديدة لإيواء المهاجرين القاصرين وسطة أزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك.

المصدر: "تاس" + "رويترز"