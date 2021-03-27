ولاية ألمانية تدعو الاتحاد الأوروبي لترخيص "سبوتنيك V" في أسرع وقت ممكن

دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، الاتحاد الأوروبي إلى ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

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وفي تصريحات صحفية قال زودر، اليوم السبت: "التطعيم هو استراتيجية مجدية وحيدة بعيدة المدى. لذا فينبغي الإسراع في عملية الترخيص. على سبيل المثال، لا بد من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على استخدام سبوتنيك V في أسرع وقت ممكن. كان علينا أن نستخلص دروسا من التجربة السلبية المتعلقة بالتوريدات الأولى. فمن المفضل أن يسرع الاتحاد الأوروبي في توقيع كل الاتفاقيات اللازمة للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات. ذلك أن التطعيم وحده كفيل بالتغلب على فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن ضرورة استخدام لقاح "سبوتنيك V" داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزم بلادها طلب توريد اللقاح الروسي إذا لم يفعل الاتحاد ذلك.

المصدر: "نوفوستي"