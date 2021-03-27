جونسون يدين "الهجمات المشينة" على الشرطة في بريستول

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "الهجمات المشينة" على ضباط الشرطة بعدما تحولت الاحتجاجات في بريستول ضد مشروع قانون جديد للشرطة لأعمال عنف أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص.

إقرأ المزيد

وقال جونسون في تغريدة على "تويتر" "شهدت الليلة الماضية هجمات مشينة ضد ضباط الشرطة في بريستول. يجب ألا يواجه ضباطنا طوبا وزجاجات وألعابا نارية من قبل حشد عازم على العنف وإلحاق أضرار بالممتلكات". "الشرطة والمدينة لديهما كامل دعمي".

وكانت الشرطة قالت في بيان إنها اعتقلت 10 أشخاص في مدينة بريستول بجنوب غربي إنجلترا أمس الجمعة بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة إلى أعمال عنف حيث قام أشخاص برشق أفراد الشرطة بالزجاجات والحجارة.

واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط المدينة، متجاهلين قيود كوفيد-19، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على احتجاجات الشوارع.

وقال مارك روناكريس مدير الشرطة في بريستول في البيان "جرى اعتقال عشرة أشخاص لارتكابهم جرائم من بينها الاضطرابات المشوبة بالعنف والاعتداء على أحد مسؤولي الطوارئ وحيازة مخدرات من الدرجة الأولى".

وأضاف "تم إلقاء أشياء منها زجاجات وحجارة على الضباط وإطلاق مقذوفات نارية على قوة الخيالة لدينا وتشويه أحد الخيول بالطلاء".

وسيتيح مشروع القانون الجديد سلطات للشرطة لفرض قيود على الوقت والضجيج في الشوارع، الأمر الذي أثار غضب النشطاء لا سيما منذ تعامل الشرطة القاسي مع وقفة احتجاجية في لندن حدادا على مقتل امرأة على يد شرطي ما تسبب في موجة غضب وانتقادات واسعة للشرطة.

المصدر: رويترز