رئيس الوزراء الباكستاني يطلب من مستشاره لشؤون النفط تقديم استقالته

قال وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء عمران خان طلب من مستشاره لشؤون النفط نديم بابار الاستقالة على خلفية تحقيق في نقص إمدادات الوقود.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، تمت مطالبة وكالة التحقيق الاتحادية بالانتهاء خلال 90 يوما من التحقيق الجنائي في نقص الوقود، والمبيعات غير الشرعية والتخزين غير القانوني للمحروقات العام الماضي.

Pakistan's Prime Minister Imran Khan asks petroleum adviser Nadeem Babar to step down until FIA completes an inquiry into OMCs in 90 days. Petroleum secretary sacked. Inquiry will lead to arrest, not fines: Cabinet Committee on Energy head Asad Umar says in briefing pic.twitter.com/rD7J5KFKgs — Faseeh Mangi (@FaseehMangi) March 26, 2021

وفي 26 فبراير قال نديم بابار المستشار الخاص لرئيس الوزراء إن بلاده وقعت صفقة جديدة مدتها عشر سنوات لاستيراد الغاز من قطر على أن يبدأ وصول الشحنات الأولى منه في يناير 2022.

وصرح بأن الصفقة التي أبرمت مع قطر للبترول تشمل توريد ثلاثة ملايين طن سنويا بواقع شحنتين شهريا بشكل مبدئي، وأربع شحنات شهريا خلال ثلاث سنوات.

وأفاد بأن الشحنات بموجب الاتفاق الجديد ستسعر عند خصم 10.2 بالمئة إلى برنت، بما يقل 30 بالمئة عن العقود مع جانفور، التي تتلقى منها باكستان شحنة واحدة شهريا.

وقبل توليه السلطة، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على نحو متكرر صفقات "باهظة" أبرمتها الحكومة السابقة مع قطر لشراء 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 15 عاما حتى 2030.

المصدر: وكالات