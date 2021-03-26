بايدن يدعو بوتين وشي لأول مفاوضات شاملة حول المناخ

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إلى أول مفاوضات عالمية شاملة حول تكثيف الجهود الدولية لمحاربة تغير المناخ.

وأشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن بايدن دعا نحو 40 شخصية لتلك المفاوضات التي من المقرر أن تجري في 22 و23 أبريل.

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وقال أحد المسؤولين، إن "هذه هي قائمة الشخصيات الرئيسية وستكون هناك مناقشات صعبة ومهمة"، مضيفا أنه "نظرا لأهمية الملف بالنسبة للعالم أجمع، وعلينا أن نكون على استعداد لمناقشة ذلك والتفاوض بهذا الشأن على مستويات عالية".

يذكر أن بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أن محاربة التغير المناخي وتقليص انبعاث الغازات الدفيئة ستكون على رأس أولويات إدارته.

المصدر: أسوشيتد برس