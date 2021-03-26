لندن: جونسون وبايدن اتفقا على ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم جونسون: "اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، قائلا إن "الكرة في ملعب إيران".

وصرح بلينكن خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل: "أكدنا بكل وضوح أن السبيل أمام الدبلوماسية أصبح مفتوحا الآن، وعندما اقترح الاتحاد الأوروبي جمع كل أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة لبحث طرق عودتنا إلى تطبيقها، وافقنا على ذلك، لكن حتى الآن فضلت إيران عدم المشاركة".

المصدر: وكالات