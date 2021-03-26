طهران وبكين تناقشان الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة

يعتزم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التباحث مع السلطات الإيرانية حول آليات تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار بشأن التطورات الدولية والإقليمية.

ووصل يي إلى طهران عصر اليوم الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف للتباحث في توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن جولته الإقليمية في غرب آسيا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزير الصيني سيلتقي، خلال زيارته لطهران التي تستغرق يوما واحدا، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وكذلك الرئيس حسن روحاني.

وأفادت بأن الجانبين سيوقعان غدا السبت على الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، والتي تستمر لـ25 عاما.

وتشمل زيارة وزير الخارجية الصيني، بالإضافة إلى إيران، السعودية وتركيا والإمارات والبحرين وعمان.

من جهتها، قالت المتحدث باسم وزارة خارجية الصين، هوا تشون اينغ أمس الخميس، إن "الزيارة تدل على الرغبة الصادقة لبكين في تعزيز التعاون المتبادل والتعامل المسؤول للصين في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

عمر هواش – إيران

المصدر: RT + "فارس نيوز"