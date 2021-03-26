بعد العقوبات الصينية.. الخارجية البريطانية تقرر استدعاء سفير بكين

صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بأنه سيتم استدعاء سفير الصين في لندن إلى الخارجية، وذلك على خلفية فرض بكين عقوبات على بريطانيين والوضع في إقليم شينجيانغ.

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وقال راب للصحفيين اليوم الجمعة: "سيتم استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية، وسنشرح له بوضوح شديد موقفنا من البرلمانيين الذين عبروا عن آرائهم، كما سنؤكد أيضا أننا لن نصمت وسنواصل الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلنت الخارجية الصينية أمس الخميس أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في شينجيانغ شمال غربي الصين.

وفي وقت سابق اليوم أكد راب أن بلاده تفرض عقوبات ضد المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ودان في بيانات له عبر "تويتر"ما وصفه بـ"محاولات الصين إسكات من يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو الخارج، ومن بينهم نواب بريطانيون".



وطالب وزير الخارجية البريطاني الصين بأن تسمح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدخول إلى إقليم شينجيانغ، "إذا أرادت دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم".

وبين من طالتهم العقوبات الصينية لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، وعدد من النواب، منهم توم توغندهات الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، وعضوا مجلس اللوردات ديفيد إلتون وهيلين كينيدي.

المصدر: وكالات