بالصور.. الأعاصير والعواصف تجتاح أعماق الجنوب الأمريكي

اجتاحت الأعاصير والعواصف الشديدة أعماق الجنوب الأمريكي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، حيث تسببت الرياح القوية في تدمير منازل وسقوط خطوط الكهرباء والأشجار.

والإعصار الذي ضرب غربي ولاية جورجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وصفه خبراء الأرصاد الجوية بأنه "كبير وخطير".

وقال جون دي بلوك، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في برمنغهام، إن ما يصل إلى ثمانية أعاصير ربما تكون قد ضربت ألاباما يوم أمس الخميس، مشيرا إلى أن أعاصير متعددة نشأت من العواصف التي انتقلت فيما بعد إلى جورجيا.

AP

وفي ولاية أوهايو، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف شخص في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد العواصف الرعدية التي أدت إلى هبوب رياح تبلغ 50 ميلا في الساعة (80 كم/ساعة).

AP

المصدر: AP