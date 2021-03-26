مفوض السوق بالاتحاد الأوروبي: 52 مصنعا بأنحاء القارة تشارك بإنتاج لقاحات كورونا

قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، إن أوروبا ينبغي أن تكون رائدة عالميا في إنتاج لقاحات كورونا، حيث يشارك 52 مصنعا بهذه العملية في جميع أنحاء القارة.

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ولفت بريتون إلى أنه كان ينبغي على أوروبا تلقيح عدد كاف من الناس في الصيف، ربما في منتصف يوليو تقريبا، لتحقيق مستوى "مناعة عالمية".

وقال المفوض خلال وجوده في مصنع برشلونة التابع لشركة الأدوية Reig Jofre التي ستنتج لقاح فيروس كورونا من شركة Johnson & Johnson في الربع الثاني من العام، إنه بحلول نهاية العام، سيكون لدى أوروبا قدرة على إنتاج ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة.

المصدر: رويترز