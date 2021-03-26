زاخاروفا: مزاعم الاتحاد الأوروبي بأنه لا يحتاج "سبوتنيك V" مسيسة

عبرت الخارجية الروسية عن أمل موسكو بألا يؤثر موقف بعض المسؤولين الأوروبيين السلبي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في إجراءات تسجيل هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

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وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لفتنا الانتباه إلى التصريحات التي أدلى بها على الملأ عدد من ممثلي المفوضية الأوروبية، بما في ذلك المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، ومفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى المشتريات المركزية للعقار الروسي سبوتنيك V" .

ووصفت زاخاروفا هذه التصريحات بأنها "نهج مسيس"، وتابعت: "نأمل بأن اتخاذ المفوضية الأوروبية مثل هذا الموقف من سبوتنيك V، والذي يعكس في الحقيقة موقفها من المواطنين الأوروبيين أنفسهم ومن حل مشكلة عالمية، لن يؤثر على وتيرة النظر في الطلب الذي تقدمت به روسيا لتسجيل لقاحها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل السير على "نهجها الأصلي والمليء بالمشاكل الذي يتمثل في التعاون مع الشركات الغربية بشكل حصري".

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واعتبرت زاخاروفا أن تصريحات بريتون دليل على وجود "فوضى أيديولوجية كاملة في صفوف الشركاء الغربيين" في ظل الوضع الذي "لا يشك فيه أحد في فعالية وسلامة سبوتنيك V، كما أن الطلب العالمي على هذا اللقاح ينمو بشكل متصاعد، بما في ذلك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه".

المصدر: "ناس"