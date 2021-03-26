أردوغان: مباحثاتنا مستمرة مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تواصل مباحثاتها مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها أردوغان، عقب أداء صلاة الجمعة، في أحد مساجد اسطنبول، حيث تطرق الرئيس التركي، إلى الحديث عن برنامج التطعيم بلقاحات كورونا في البلاد.

وأعرب أردوغان عن أمله في الانتهاء من عملية التطعيم ضد كورونا بحلول مايو أو يونيو المقبلين.

وأوضح أن تركيا تواصل مباحثاتها مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.

كما قال الرئيس التركي: لقد ذكرنا وزير الخارجية الصيني أننا ننتظر استلام 50 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف: "لقد وصل اللقاح الألماني "بيونتيك" في الأيام القليلة الماضية إلى البلاد.

يتبع..