زاخاروفا: تم تحضير وإخراج المؤتمر الصحفي الأول لبايدن مسبقا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم تحضير وإخراج المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مسبق.

واعتبرت زاخاروفا، أن الطرق التي يستخدمها ممثلو السلطات الأمريكية الحالية، في التواصل مع وسائل الإعلام تثير القلق.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "يبدو لي بشكل واضح، أنه تم إعداد وإخراج هذا المؤتمر الصحفي بشكل مسبق. لقد صدمني ذلك شخصيا، وهو أمر لن أخفيه. لم أكن أتوقع أنه من الممكن في الولايات المتحدة، على هذا المستوى، تدبير وتطبيق فعاليات إعلامية".

وتابعت زاخاروفا القول: "لقد حاولوا كثيرا تلقيننا وتعليمنا كيفية احترام حرية التعبير، وكيفية تجنب أي مظاهر عدم الاستقامة والتلاعب في العمل مع وسائل الإعلام، ولكن يثير الاستغراب رؤية كل ذلك من جانب واشنطن".

ووفقا لها، حتى وقت قريب، كان هناك تقليد في الولايات المتحدة، تلخص في وجود اتصال مباشر بين القيادة العليا في البلاد والصحافة. وقالت: "في الآونة الأخيرة، تعرضت وسائل الإعلام الروسية للتمييز في الولايات المتحدة. واليوم نرى أن هذا التمييز أخذ يمس ليس فقط وسائل الإعلام الأجنبية، بل والصحفيين الأمريكيين أنفسهم: يجري نوع من الانتقاء للأسئلة، واختيار الصحفيين، ومنح حق السؤال لمجموعة واحدة فقط من الصحفيين".

وأضافت: "إذا كان ذلك يلاحظ تجاه الصحفيين وحرية التعبير، خلال فعالية علنية مفتوحة مع الصحافة، "فكيف إذن تجري الأمور ويتم تنظيم العمل وراء الكواليس هناك".

المصدر: نوفوستي