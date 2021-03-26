موسكو: نأمل بأن تغلب بريطانيا الحس السليم وغريزة البقاء

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن استراتيجية تحديث القوات المسلحة التي أعلنتها بريطانيا مؤخرا، تمثل دليلا جديدا على اتباع لندن مسار المواجهة مع موسكو.

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نعتبر نشر الكتاب الأبيض وما صاحب ذلك من تصريحات للحكومة البريطانية تأكيدا آخر لنهج لندن الذي يقوم على الصراع والمواجهة السياسيين"، مضيفة أن "هذه هي العدوانية الحقيقية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن استراتيجية الدفاع البريطانية، التي تدعي أنها عالمية في نطاقها، تحمل طابعا عدوانيا، وقالت: "قيام بريطانيا دون أي مبرر بتصنيف روسيا عدوا على المستوى العقائدي لا يمكن ألا أن يثير قلقا بالغا لدينا".

وأضافت: "نعول على الأحسن، ونأمل بأن تكون الغلبة للفطرة السليمة وغريزة البقاء في أذهان صقور لندن".

وتنص خطة تحديث القوات المسلحة البريطانية التي نشرت في 22 مارس، على ضرورة زيادة ترسانة البلاد النووية وتعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير في مجالات أخرى أيضا، مع التركيز على الفضاء والمجال السيبراني. وتصف الوثيقة روسيا بأنها "التهديد المباشر الأكثر حدة لبريطانيا".

المصدر: تاس