جونسون يعلن دعمه للمشرعين والمواطنين الخاضعين لعقوبات صينية

قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يقف إلى جانب المشرعين والمواطنين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم بشأن التحدث عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد مسلمي الإيغور في شينغيانغ.

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وكتب بوريس جونسون على "تويتر": "أعضاء البرلمان والمواطنون البريطانيون الآخرون الذين عاقبتهم الصين اليوم يؤدون دورا حيويا في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد مسلمي الإيغور".

وأضاف "حرية التحدث علانية ضد الإساءة أمر أساسي وأنا أقف إلى جانبهم بحزم".

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الخميس عن فرض عقوبات على بريطانيا، ردا على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع الإيغور المسلمين في إقليم شينغيانغ شمال غربي الصين.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في إقليم شينغيانغ.

المصدر: رويترز