إلى "العزيز ماكرون".. رد روسي على تصريحات باريس عن نوع جديد من الحرب بسبب اللقاحات

علق مصممو اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أن أوروبا اصطدمت بنوع جديد من الحرب العالمية بسبب اللقاحات.

واتهم ماكرون، روسيا والصين بمحاولة استخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا، كوسائل للتأثير. ودعا الدول الأوروبية إلى إظهار الاستقلالية في إنتاج اللقاحات.

Dear @EmmanuelMacron, making vaccines non-political is our best hope at world peace not war. We appreciate you sending a French science team under the leadership of @mpkieny and our partnership with France that has helped us a lot and contributed to our joint fight with COVID! pic.twitter.com/C1pwoUP0mZ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 26, 2021

وأضاف الخبراء الروس، في تغريدة على "تويتر": "العزيز إيمانويل ماكرون، نحن نحاول إبعاد اللقاحات عن السياسة - هذا هو أفضل أمل لنا لكي يعم السلام في كل العالم، وليس الحرب".

إقرأ المزيد

ودعا الخبراء الروس، الجانب الفرنسي، إلى الانضمام للدول التي قررت إنتاج اللقاح داخل أراضيها. وقالت التغريدة: "لا شك في أن إنتاج اللقاحات المختلفة، هو الطريق إلى لقاح الاستقلالية. معا سنكون أقوى".

في وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، إن أوروبا لن تحتاج إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لأنها منحت الموافقة لأربعة لقاحات لتستخدم داخل الاتحاد الأوروبي، والتي ستكون كافية لتحقيق مناعة القطيع.

من جانبه، لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن تقوم بلاده في غياب التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي، بطلب اللقاح الروسي.

المصدر: نوفوستي