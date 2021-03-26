سفير أستراليا لدى الصين يصفها بالشريك "الانتقامي"

وصف سفير أستراليا في بكين، الصين بأنها شريك تجاري "انتقامي وغير موثوق به" حيث كشف مسؤولون أستراليون عن انخفاضات حادة في معظم الصادرات إلى السوق الأكثر أهمية في البلاد.

وقال السفير غراهام فليتشر لمجموعة أعمال صينية - أسترالية في إفادة عبر الإنترنت من بكين إنه لا يعرف ما إذا كانت الصين على علم بالضرر الذي تسببه ممارساتها التجارية في أستراليا وعلى الصعيد الدولي.

ونقلت صحيفة "ذي أستراليان" و"مجموعة أستراليان برودكاستينغ كورب" عن فليتشر قوله: "تبين أنها غير موثوقة تماما كشريك تجاري بل إنها حتى شريك انتقامي".

هذا ولم تعلق وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية على الفور على دقة التقارير الإعلامية.

يذكر أن الخلاف الدبلوماسي بين شريكي التجارة الحرة، تفاقم منذ أن دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق مستقل في جائحة فيروس كورونا قبل عام، وقد تم حظر أو تعطيل الصادرات الأسترالية من الفحم والنبيذ والشعير والقطن والكركند والخشب إلى الصين.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية أمام لجنة بمجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه بسبب ارتفاع أسعار خام الحديد، تراجعت الصادرات الأسترالية إلى الصين بنسبة 2٪ فقط من حيث القيمة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: AP