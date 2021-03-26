وزير بريطاني: من الخطأ أن تعاقب الصين أفرادا بريطانيين

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، إنه من الخطأ أن تفرض الصين عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية بسبب ما وصفته بكين بأنه "أكاذيب ومعلومات مضللة" بشأن شينغيانغ.

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ولفت جينريك في تصريحات صحفية لـ"راديو تايمز" اليوم الجمعة إلى أنه "يعتقد أنه كان من الخطأ تماما أن تفرض الصين هذه القيود على أعضاء برلماننا".

وقال: "بمعرفة هؤلاء النواب، أشك في أن يتم إسكاتهم أو تخويفهم من خلال هذا الإجراء".

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت أمس الخميس عن فرض عقوبات على بريطانيا، ردا على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع الإيغور المسلمين في إقليم شينغيانغ شمال غربي الصين.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في إقليم شينغيانغ.

ويحظر على الجهات الصينية التعامل مع الجهات البريطانية المشمولة بالعقوبات، كما يحظر على البريطانيين المشمولين بها دخول الأراضي الصينية أو ممارسة الأعمال عليها.

وأضافت الخارجية أن "الصين بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات" تجاه المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز