مصرع أربعة أشخاص بانفجار منجم فحم شمال الصين
Reuters
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تأكدت وفاة العمال الأربعة المحاصرين في منجم فحم في أعقاب حادث انفجار وقع يوم الخميس في مقاطعة شانشى بشمالي الصين، حسبما ذكر رجال الإنقاذ اليوم الجمعة.
وتم انتشال جميع جثثهم حتى الساعة 10:35 من صباح الجمعة، واكتملت أعمال الإنقاذ، وفقا لمقر الإنقاذ في الحادث.
وقع الحادث في الساعة 3:51 من صباح يوم الخميس، عندما كان 12 عاملا يحفرون نفقا تحت الأرض لشركة تعدين للفحم في محافظة تسوهتشيوان، وهي تابعة لشركة مجموعة "هوايانغ" المحدودة لتكنولوجيا المواد الجديدة.
وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث.
المصدر: شينخوا