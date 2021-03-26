المكسيك تنتظر شحنات جديدة من لقاح "سبوتنيك V"

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، إن وزارته قامت بتوزيع الشحنات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد، وتتوقع وصول شحنات جديدة قبل نهاية الشهر.

وأضاف نائب الوزير، في تغريدة على "تويتر": "استلمنا المكونين الأول والثاني من لقاح سبوتنيك V. وقمنا بتوزيع هذه الدفعة، ونتوقع وصول دفعات جديدة قبل حلول نهاية الشهر".

سمحت سلطات المكسيك الطبية، باستخدام اللقاح الروسي، يوم 2 فبراير الماضي،

وفي 22 فبراير، وصلت دفعة من المكون الأول للقاح. وفي يوم 24 فبراير، بدأت حملة التطعيم بهذا المكون وانتهت يوم 5 مارس. ووصلت شحنة المكون الثاني إلى المكسيك يوم 10 مارس، وبدأت حملة التطعيم به اعتبارا من 17 مارس.

ووفقا لوزارة الصحة المكسيكية، وزعت السلطات 6.2 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لكوفيد.

وتم استخدام اللقاح الروسي بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في المراكز السكنية، حيث تم تسجيل أعلى معدل وفيات بسبب كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي