مصرع 6 أشخاص في حريق بمركز تجاري يضم مستشفى لمرضى كورونا في مومباي الهندية

أعلنت السلطات في مومباي بالهند اليوم الجمعة، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في حريق دمر مركزا تجاريا يضم مستشفى.

إقرأ المزيد

وقال مسؤول صحي، إنه تم إجلاء أكثر من 70 مريضا مصابا بـ COVID-19 إلى مستشفيات أخرى، مضيفا أن التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المرضى الذين عولجوا من كوفيد -19 من بين الضحايا.

وسجلت بومباي أمس الخميس أكثر من 5500 حالة إصابة وهو رقم قياسي للمدينة منذ بداية تفشي الوباء، فيما سجلت الهند 59118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، وهو أعلى مستوى منذ 18 أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة الصحة الهندية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الوباء 11.85 مليون حالة، بينما سجلت الهند 257 حالة وفاة مرتبطة بوباء COVID-19 اليوم الجمعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 160949.

المصدر: رويترز