"اليونيسيف": الدول الأكثر فقرا قد تواجه تأخيرا في تسلم لقاحات كورونا

قالت منظمة "اليونيسيف" إن الدول الأكثر فقرا قد تشهد تأخيرات في تسلم لقاحات كورونا من خلال "كوفاكس"، بسبب مشاكل فنية بمصنع في كوريا الجنوبية ومشاكل في تأمين تراخيص التصدير من الهند.

وقد تتأثر نحو 90 مليون جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" بسبب هاتين المشكلتين، خاصة بعد تقارير تفيد بأن الهند قد أوقفت مؤقتا صادرات اللقاح وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة هناك.

وبعض الدول التي تتوقع وصول جرعات من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع المقبل هي جنوب السودان وموريشيوس والعراق والبوسنة والهرسك واليمن.

وقال متحدث باسم "اليونيسيف": "أبلغت منشأة كوفاكس المشاركين عن كميات مخصصة من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" المنتج في كوريا الجنوبية بأن أحجام الشحنات ستكون أقل مما كان مقررا في مارس".

وأضاف: "هذا التأخير سببه التحديات التي تواجهها بيئة التوريد العالمية والتحديات التي تواجهها الشركة في زيادة العرض بسرعة وتحسين عمليات الإنتاج لعمليات التسليم المبكرة هذه"، مشيرا إلى أن "أسترازينيكا أبلغت كوفاكس بأنها ستؤمن الكميات المتأخرة خلال الفترة من أبريل إلى مايو".

وبرنامج كوفاكس يتم بالتعاون بين "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "جافي" والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وتقوم من خلاله الدول الغنية بتمويل إمدادات اللقاحات للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل.

ووزع حتى الآن 28 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" المصنوع من قبل "سيروم" التي قالت إنها تتوقع توفير 40 مليون جرعة إضافية في مارس الحالي وما يصل إلى 50 مليون جرعة في أبريل المقبل.

المصدر: "الغارديان"