تايلاند.. متعهد دفن موتى يحول التوابيت إلى ألواح تزلج (صور)
قام أنوسورن يونغيرن، وهو متعهد دفن وصانع توابيت من بانكوك بتايلاند يبلغ من العمر 30 عاما، بتحويل التوابيت غير المباعة إلى ألواح تزلج.
وحسب وسائل إعلام محلية، لاحظ متعهد الدفن أنه خلال جائحة كورونا، أصبح العديد من المقيمين التايلانديين مهتمين بالتزلج على الألواح الخشبية، وهو ما تسبب في رفع أسعار هذه الألواح بحيث أنه لم يعد بإمكان الجميع تحمل تكلفتها.
Thai coffin-maker kickflips his caskets into skateboards #AFPhttps://t.co/5huzWvNaVc— AFP Photo (@AFPphoto) March 24, 2021
📸 @TheLilyfishpic.twitter.com/dtpaABwl6X
ولفت إلى أن التوابيت غير المباعة كانت مكدسة لديه في أحد المستودعات، لذلك قرر بث حياة جديدة فيها وتحويلها إلى ألواح تزلج. علاوة على ذلك "لاسيما وأن صنع التابوت ولوح التزلج متشابه جدا".
وتابع: "أريد أن أمنح الأطفال الذين ليس لديهم حقا حظوظ كبيرة في الحياة، فرصة للتزلج. كما أنني لا أريدهم أن يطلبوا من والديهم شراء لوح تزلج جديد تكون تكلفته مرتفعة".
وأضاف: "لم يسمع بعض الأطفال عن لوح التزلج من قبل، لذا أريد أن أجعل هذه الألواح أقرب ما يمكن من الألواح الحقيقية، حتى يتسنى لهم اللعب والابتسام قليلا".
المصدر: أ ف ب