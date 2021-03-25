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تايلاند.. متعهد دفن موتى يحول التوابيت إلى ألواح تزلج (صور)

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تايلاند.. متعهد دفن موتى يحول التوابيت إلى ألواح تزلج (صور)
Reuters ATHIT PERAWONGMETHA
صورة تعبيرية
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قام أنوسورن يونغيرن، وهو متعهد دفن وصانع توابيت من بانكوك بتايلاند يبلغ من العمر 30 عاما، بتحويل التوابيت غير المباعة إلى ألواح تزلج.

وحسب وسائل إعلام محلية، لاحظ متعهد الدفن أنه خلال جائحة كورونا، أصبح العديد من المقيمين التايلانديين مهتمين بالتزلج على الألواح الخشبية، وهو ما تسبب في رفع أسعار هذه الألواح بحيث أنه لم يعد بإمكان الجميع تحمل تكلفتها.

ولفت إلى أن التوابيت غير المباعة كانت مكدسة لديه في أحد المستودعات، لذلك قرر بث حياة جديدة فيها وتحويلها إلى ألواح تزلج. علاوة على ذلك "لاسيما وأن صنع التابوت ولوح التزلج متشابه جدا".

وتابع: "أريد أن أمنح الأطفال الذين ليس لديهم حقا حظوظ كبيرة في الحياة، فرصة للتزلج. كما أنني لا أريدهم أن يطلبوا من والديهم شراء لوح تزلج جديد تكون تكلفته مرتفعة".

وأضاف: "لم يسمع بعض الأطفال عن لوح التزلج من قبل، لذا أريد أن أجعل هذه الألواح أقرب ما يمكن من الألواح الحقيقية، حتى يتسنى لهم اللعب والابتسام قليلا".

المصدر: أ ف ب

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