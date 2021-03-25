بايدن: على الجمهوريين تقرير ما إذا كانوا يريدون العمل معنا أو تقسيم البلاد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على الجمهوريين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العمل مع الديمقراطيين أو تقسيم البلاد، وأضاف أنه سيمضي قدما في أولوياته و"سيقبل بما سيحدث".

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي أن على مجلس الشيوخ الحد من استخدام مناورة برلمانية للتعطيل وتتطلب 60 صوتا لدفع معظم التشريعات، مضيفا أن "هذا الإجراء يساء استخدامه".

وقال إنه عاقد العزم "على إنجاز الأمور في الكونغرس وأن قاعدة التعطيل عقبة يساء استخدامها بشكل كبير".

ويريد الليبراليون التخلص من القاعدة هذه للمساعدة في دفع أولويات بايدن خشية أن يكون بوسع الجمهوريين، الذين يشغلون نصف المقاعد في المجلس المؤلف من 100 عضو، عرقلة التشريعات.

المصدر: "رويترز"