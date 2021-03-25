اليونان.. عرض عسكري كبير بمناسبة عيد الاستقلال عن العثمانيين

احتفلت اليونان اليوم بالذكرى المئوية الثانية لحرب الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية، وذلك في مراسم عسكرية واحتفالية حضرها قادة أجانب بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وزينت ساحة سينتاغما قبالة البرلمان في أثينا بـ200 علم يوناني، لتستقبل العرض العسكري الذي شارك فيه عناصر من الحرس الجمهوري بالزي اليوناني التقليدي وقوات من سلاح الجو والبر والبحر والمدفعية.

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ويشكل الـ25 من مارس بداية للتمرد سنة 1821 الذي أدى إلى استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية بعد تسع سنوات.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "اليوم تحتفل أمتنا بعيد الاستقلال".

وأضاف: "قبل قرنين رفعت ثلة من المقاتلين في اليونان والخارج راية الاستقلال بدعم من حلفائهم وقاتلوا ببسالة ونالوا الحرية".

وأطلق المدفع التقليدي على تلة ليكابيتوس المطلة على وسط أثينا 21 طلقة قبل أن يضع القادة الأجانب أكاليل الزهر أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في ساحة سينتاغما.

وجرت الاحتفالات بحضور ممثلين عن روسيا وبريطانيا وفرنسا، الدول العظمى الثلاث التي ساعدت اليونان على نيل استقلالها.

المصدر: أ ف ب