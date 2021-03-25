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احتجاجات في تركيا على زيارة وزير الخارجية الصيني

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احتجاجات في تركيا على زيارة وزير الخارجية الصيني
Reuters
الأيغور في تركيا يحتجون على زيارة وزير الخارجية الصيني
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تجمع المئات من الأيغور في أنقرة وإسطنبول احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تركيا.

وطالب المحتجون بأن تتخذ الحكومة التركية موقفا أقوى تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين.

وتجمع المحتجون في ساحة بايزيد في إسطنبول، ورفعوا صورا لأقرباء مفقودين يعتقد أنهم قيد الاحتجاز في معسكرات اعتقال في الصين، وهتفوا بشعارات ضد بكين.

كما تجمع أيضا عشرات الأيغور ونواب المعارضة وأكاديميون أتراك عند السفارة الصينية في أنقرة، تزامنا مع لقاء وانغ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق.

وقال برهان أولويول أحد المحتجين في إسطنبول: "ندعو تركيا إلى الوقوف مع تركستان الشرقية (شينجيانغ) ونطالبها بعدم التخلي عن شعبنا من الأيغور لقاء منفعة اقتصادية ما".

المصدر: أ ب

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