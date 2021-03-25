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موسكو: لا علاقة للناتو بـ "السيل الشمالي-2"

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موسكو: لا علاقة للناتو بـ
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في تعليقه على تصريح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن هذا الحلف لا علاقة له بخط "السيل الشمالي-2"، ولا يحق له مناقشته.

وأضاف غروشكو، في حديث للصحفيين: "هذا المشروع  لا علاقة له بالناتو. لا دخل للناتو بخط السيل الشمالي-2".

في وقت سابق، أشار ستولتنبرغ، إلى وجود خلافات بين أعضاء الناتو حول خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، "السيل الشمالي-2"، ونوه بأن الحلف يمكن أن يصبح منصة لمناقشاته.

يوم الخميس الماضي، هددت الولايات المتحدة مرة أخرى، جميع الشركات المشاركة في بناء "السيل الشمالي-2". وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن كل المشاركين في المشروع سيتعرضون لخطر العقوبات وطالبهم بالتوقف عن العمل في خط الأنابيب.

وردا على ذلك، أكدت شركتا Uniper و OMV، على دعمها للمشروع.

المصدر: نوفوستي  

 

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