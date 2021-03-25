الكرملين يعلق على التجارب الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم، إن التجارب الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية، لا تشكل تهديدا لروسيا الاتحادية.

وأضاف ممثل الكرملين، أن الجانب الروسي يراقب هذه التجارب عن كثب.

وتابع بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قلقة بشأن تصرفات كوريا الديمقراطية وما إذا كانت تشكل تهديدا بالنسبة لروسيا الاتحادية: "لا هذه التجارب لا تهدد روسيا، ولكن نحن نتابع هذه التجارب عن كثب".

وفقا للمعطيات المتوفرة لدى كوريا الجنوبية واليابان، أجرت كوريا الشمالية، تجربتين صاروخيتين في الأيام الأخيرة: يوم الأحد، تم إطلاق صاروخين مجنحين باتجاه البحر الأصفر على ارتفاع منخفض ولمسافة قصيرة، وفي يوم الخميس، تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.

المصدر: نوفوستي