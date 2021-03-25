سوغا يتعهد بالاتفاق مع روسيا بشأن جزر الكوريل

قال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا، في جلسة برلمانية، إن بلاده ستحل مشكلة جزر الكوريل الجنوبية، من خلال حوار مع روسيا على أساس الإعلان السوفيتي - الياباني المشترك لعام 1956.

وأشار سوغا، إلى أنه "تم في محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر 2020، التأكيد من جانب الطرفين، عزمهما على تسريع المفاوضات، وعلى بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، استعداد طوكيو لتعزيز النشاطات الاقتصادية المشتركة مع موسكو في جزر الكوريل.

وقال الوزير "تعقد اجتماعات للمتخصصين ومجموعات العمل لكل مشروع، وذلك عبر الإنترنت".

وذكر الوزير، أنه خلال المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أكتوبر من العام الماضي، "توصل الجانبان إلى رأي مشترك حول الحاجة إلى تعزيز التعاون في خمسة مجالات – تربية الأحياء البحرية، واستخدام البيوت البلاستيكية لزراعة المنتجات الزراعية، والسياحة، ومعالجة النفايات، وتوليد الكهرباء بطاقة الرياح. وقال: "في مجال إعادة تدوير النفايات والسياحة، تم بالفعل تنفيذ مشروعين رائدين".

المصدر: نوفوستي