صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ من غزة

نشرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقطع الكامل لإخلائه من مطعم زاره في بئر السبع يوم الانتخابات، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة وانطلاق صافرات الإنذار.

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وهرب نتنياهو من المطعم الواقع قرب منطقة سقوط الصاروخ، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.

وعلى الأثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.

المصدر: RT