ترامب ونجله يعينان محاميا للدفاع عنهما في دعوى قضائية

عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجله دونالد جونيور محاميا للدفاع عنهما في دعوى قضائية تتهمها بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكلف الأب والابن المحامي جيسي بينال، الذي دافع عن ترامب في عدة معارك قضائية، لتمثيلهما في دعوى مدنية رفعها ضدهما عضو الكونغرس الديمقراطي إريك سوالويل، وفقا لصحيفة "ديلي بيست".

وتشمل الدعوى التي قدمها سوالويل أمام محكمة في واشنطن، أيضا محامي ترامب رودولف جولياني، والنائب مو بروكس.

وقال سوالويل: "بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة إلى جو بايدن... لقد كذب (ترامب) تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه إلى النزول إلى شوارع العاصمة الفدرالية واشنطن" للتظاهر في 6 يناير"؟

وأشار إلى أن "المتهمين تجمعوا وألهبوا المشاعر وشجعوا الحشد الغاضب، وبصفتهم هذه هم مسؤولون كليا عن الأضرار والدمار الذي تبع ذلك".

وبينال هو محام جمهوري مقيم في فرجينيا، مثل سابقا مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايك فلين، جنبا إلى جنب مع المحامي سيدني باول، بعد أن اتهمه المدعون بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع سفير روسيا في الولايات المتحدة.

المصدر: "ديلي بيست"