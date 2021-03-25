ميركل تدافع عن قرار شراء لقاحات بشكل مشترك عبر الاتحاد الأوروبي
Reuters
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دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قرار حكومتها شراء لقاحات لفيروس كورونا بالاشتراك مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلة إن عدم القيام بذلك سيهز الكتلة من جذورها.
وقالت ميركل للمشرعين الألمان قبل قمة الاتحاد الأوروبي: "على الرغم من كل الشكاوى، كان من الصواب الاعتماد على المشتريات المشتركة للقاحات والموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "الآن بعدما رأينا أن الاختلافات الطفيفة في توزيع اللقاحات تسبب مناقشات كبيرة، لا أود أن أتخيل ما إذا كانت بعض الدول الأعضاء لديها لقاحات والبعض الآخر لا. فهذا من شأنه أن يهز السوق الداخلية حتى جوهرها".
المصدر: رويترز