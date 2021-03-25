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بكين تحث واشنطن على وقف "التمييز" ضد شركاتها

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بكين تحث واشنطن على وقف
Reuters
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حثت الصين الولايات المتحدة على وقف العمل "التمييزي" ضد شركاتها، بعد أن اتخذت الأخيرة إجراءات من شأنها طرد الشركات الأجنبية من البورصات، إذا لم تلتزم بمعايير التدقيق الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن "الإجراءات الأمريكية تشوه مبادئ السوق".

وكانت الصين دعت في بيان عقب الاجتماع مع الولايات المتحدة في ألاسكا، السلطات الأمريكية، إلى إزالة تأثيرات سياسات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تجاه بكين وتجنب خلق مشاكل جديدة.

المصدر: "رويترز"

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