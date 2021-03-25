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الصين تعلق على التجربة الكورية الشمالية الصاروخية الجديدة

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الصين تعلق على التجربة الكورية الشمالية الصاروخية الجديدة
Reuters
تجربة صاروخية كورية شمالية، من الأرشيف
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هدف مشترك للبشرية جمعاء.

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كلام المتحدثة جاء ردا على التجربة الصاروخية، التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الخميس.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر بالقرب من اليابان، ما يؤكد تقدم أسلحتها ويؤجج التوتر قبل أولمبياد طوكيو، بينما زاد الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن.

المصدر: رويترز 

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