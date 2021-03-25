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تقرير: منغوليا تسبق الولايات المتحدة في التصنيف العالمي للحرية

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تقرير: منغوليا تسبق الولايات المتحدة في التصنيف العالمي للحرية
Reuters
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تراجعت الولايات المتحدة 11 نقطة خلال 10 سنوات في التصنيف العالمي للحرية، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة مراقبة الديمقراطية "فريدوم هاوس".

وكشف التقرير أن الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا في تصنيف الحرية، بسبب عدم المساواة العرقية والتأثير السلبي للمال في السياسة وزيادة الاستقطاب بين الأمريكيين.

وبعد أن حصلت على 83 نقطة من أصل 100 نقطة محتملة، أصبحت الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من بنما ورومانيا وكرواتيا، فيما تسبقها الأرجنتين ومنغوليا.

وتفوقت كل من المملكة المتحدة وتشيلي على الولايات المتحدة التي حصلت على 93 نقطة وكوستاريكا 91 وسلوفاكيا 90 نقطة.

أما فنلندا والسويد والنرويج فهي البلدان الوحيدة التي حصلت على 100 نقطة، بينما حصلت كندا على 98 نقطة.

وقالت نائبة رئيس الأبحاث والتحليل في "فريدوم هاوس"، سارة ريبوتشي، إن الولايات المتحدة تراجعت من 94 نقطة في عام 2010 إلى 83 نقطة في عام 2020، بعد الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الماضية والتي "كانت بمثابة أزمة حادة للديمقراطية في الولايات المتحدة".

المصدر: "الإندبندنت"

 

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