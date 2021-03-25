كثرة الإنجاب.. ممثل خامنئي يتحدث عن حل لإنقاذ إيران

اعتبر محمد رضا ناصري ممثل المرشد الأعلى الإيراني في محافظة يزد وإمام صلاة الجمعة، أن إنجاب الأطفال هو السبيل لإنقاذ البلاد.

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ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" في النسخة الفارسية عن ناصري قوله: "إن سكان بلادنا يشيخون والشيخوخة تقود البلاد بعيدا عن طريق التنمية والتقدم".

وشدد ممثل المرشد الأعلى الإيراني المحلي على أن "الحل الذي يمكنه إنقاذ البلاد هو كثرة الإنجاب وزيادة النسل، وذلك لأنه في حال تراجع عدد السكان، فسيكون من الصعب الحفاظ على البلاد، وسينجح العدو في السيطرة علينا بسهولة".

وذكر ناصري أن شيخوخة السكان يمكن أن تكون كارثة على البلاد، مشيرا إلى أن إنجاب الأطفال وزيادة النسل والحفاظ على سكان البلاد منتوج آخر يمكن أن ينقذها.

وقال ممثل المرشد الأعلى الإيراني في هذا الصدد: إذا قل عدد سكان البلاد فسيكون من الصعب حماية البلاد في غضون سنوات قليلة وسيسيطر علينا الأعداء بسهولة".

وانتقد ممثل المرشد الأعلى الإيراني وإمام صلاة الجمعة في محافظة يزد من وصفهم ببعض الناس الذين فقدوا ثقتهم وليس لديهم أطفال خوفا من الكسب، عادا مثل "هذه الخطوة خيانة للمجتمع والجيل الذي كان يجب أن يأتي ويوفر السلام والراحة لهؤلاء الناس والإنتاج والعلم"، مشددا على "ضرورة التوكل على الله وعدم الخوف من نقص الرزق وإنجاب الأطفال".

المصدر: إيسنا