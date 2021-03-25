فرنسا.. سجال حول تمويل جامع تبنيه جمعية موالية لتركيا

اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بلدية مدينة ستراسبورغ "بتمويل تدخل أجنبي في فرنسا"، لموافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء جامع تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لتركيا.

لكن رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، نفت في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، أن تكون قد تلقت أي تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد.

وأكدت أن مشروع بناء المسجد يعود إلى "حوالي عشر سنوات" وأن وضع الحجر الأساس تم في 2017 "بحضور سلفها (رولان ريس) والمحافظ (ممثّل الدولة) جان-لوك ماركس، وعدد من البرلمانيين".

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين فرنسا وتركيا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر 2019 على القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الغرب.

والاثنين وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ "من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية" بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية "مللي غوروش" الإسلامية الموالية لتركيا في حي للطبقة العاملة في المدينة.

ووفقا لرئيسة البلدية فإن هذا المبلغ يمثل "10 بالمئة من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء".

وقال وزير الداخلية "لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ إننا، بالحد الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشيا مع المصالح الفرنسية"، موضحا أن "هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية".

وأضاف دارمانان "نحن نعتبر أن هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءا من الهيئات التي تمثل الإسلام في فرنسا".

المصدر: "أ ف ب"