طهران: واشنطن تدعي أن الكرة في ملعبنا بينما تواصل انتهاك الاتفاق النووي

قال مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يدعي أن الكرة في ملعب إيران بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي".

وكتب في تغريدة اليوم الأربعاء ردا على بلينكن: "الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أن الكرة الآن في ملعبنا بينما لا تزال تنتهك الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "العقوبات الأمريكية الجائرة ضدنا ستفشل ولن تؤدي الى أي نتيجة. إدارة بايدن اعترفت أن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب ضد إيران فشلت، لكنها تواصل تنفيذها عمليا".

US claims the "ball is in Iran's court". But 2 months into its new admin, US is STILL in violation of JCPOA and UNSCR 2231.



Biden admin admitted that Trump's max pressure policy failed; yet that policy is STILL in place.



Cruel sanctions on Iran’s people won't get US anywhere. — Majid Takht Ravanchi (@TakhtRavanchi) March 24, 2021

وكان بلينكن أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه عام 2018، قائلا إن "الكرة في ملعب إيران".

المصدر: RT